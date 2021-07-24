الأردن.. 15 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم السبت، 15 حالة وفاة و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الصحة. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 9948 حالة، فيما بلغت الإصابات 763922 حالة. وسجلت الوزارة أيضا 569 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا بالمستشفيات 520.

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