مركز الملك سلمان للإغاثة وزع سلال غذائية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع 80,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا وللمجتمعات المستضيفة لهم في جمهورية بنجلاديش، الذي استمر لمدة شهرين، واستفاد منه 500 ألف فرد في مناطق كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، وجزيرة بانشيصير، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق المشترك لمركز الملك سلمان للإغاثة ورابطة العالم الإسلامي خلال المشروع بالوصول إلى أكثر من 80 نقطة توزيع داخل مخيمات اللاجئين وفي مناطق متعددة من بنجلاديش، وقطعت الفرق الميدانية العاملة آلاف الكيلو مترات للوصول إلى المحتاجين وللأسر الأشد حاجة في بنجلاديش بهدف تلبية النداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناة اللاجئين، ودعمًا لخطة الاستجابة الأممية السريعة والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

ونال مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من شهادات الجودة والإنجاز من الجهات المختصة للالتزام بدرجات ومعايير عالية في التنفيذ وأهمها تطبيق التباعد الاجتماعي في أكثر مناطق التوزيع واتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقدم المستفيدون الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– على كل ما قُدم لهم من مساعدات غذائية سخية أسهمت في تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدين أن وصول هذه المساعدات جاءت في وقتها المناسب نظرا لما يعانونه في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا، التي زادت من الصعوبات وأدت إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.

ويأتي هذه المشروع امتدادا ليد العطاء والخير السعودية التي شملت اللاجئين والمتضررين في جميع دول العالم.

وفي اطار متصل، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 399 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 130 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 34 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 43 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 39 مريضا، وراجع 22 مريضا عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 34 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 47 صورة أشعة لـ 28 مريضا، وإعطاء 16 لقاحا لـ 9 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 238 وصفة طبية.