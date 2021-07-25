حفلا محمد عبده وماجد المهندس في الباحة وأبها مكتملا العدد ضمن برنامج صيف السعودية 2021

الخليج – محمد المليص

استكمالا لنجاحات مواسم السعودية التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وتلقى حفلاتها نجاحات عدة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية،

سيعيش الجمهور هذا الاسبوع في مدينتي الباحة وأبها حفلان مميزان من تنظيم وإشراف “هرم شركات الانتاج” روتانا للصوتيات والمرئيات، يقاما

ضمن برنامج صيف السعودية 2021 (صيفنا على جوك)، ويقدمهما المركز الوطني للفعاليات ومنصة روح السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

نجما الحفلين هما “فنان العرب” محمد عبده، و”برنس الغناء” ماجد المهندس، وكالعادة سيراعى جميع الشروط الاحترازية المطلوبة في مواجهة جائحة كورونا حرصا على سلامة الجميع.

الحفل الاول سيقام تاريخ يوم الخميس 29 يوليو 2021 على مسرح “القرية التراثية بمراوة” في الباحة، ويحيه “فنان العرب” محمد عبده. اما الحفل الثاني سيقام تاريخ يوم الجمعة 30 يوليو 2021 على مسرح “طلال مداح المفتاحة” في أبها، ويحيه “برنس الغناء” ماجد المهندس.

سيشارك في الحفلين ضمن مبادرة معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب السعودية، الصوتين الشابين محمد طاهر ورامي عبد الله، بحيث يغني الاول في حفل المطرب محمد عبده، فيما يشارك الثاني في حفل الفنان ماجد المهندس.

وتأكيداً على الاقبال الجماهيري الكبير على الحفلين ، تم الاعلان عن نفاذ التذاكر قبل موعد اقامتهما، لكن البشرى التي زفتها روتانا للجمهور السعودي والعربي انه سيتم نقل الحفلين مباشرة live ويمكن مشاهدتهما من خلال تحميل تطبيق “فن بوكس” ، كذلك سيكونا منقولين “لايف” عبر قناتي “روتانا خليجية” و”روتانا موسيقى” ، وأثير اذاعة روتانا Fm ، عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.