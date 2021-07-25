قوات حفتر: اجتماعات موسكو كانت مثمرة

أعلنت "القوات المسلحة الليبية" التابعة للمشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، عن نجاح المحادثات التي أجراها وفدها في العاصمة الروسية.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر عبر صفحتها في "فيسبوك"، نقلا عن رئيس الوفد الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر وعضو لجنة "5+5" العسكرية الليبية.

وبحسب البيان فقد قال الفريق التميمي إن "اجتماعات موسكو كانت مثمرة". وتابع المسؤول العسكري أن الجانب الروسي أكد خلال هذه الاجتماعات "دعمه للاستقرار في ليبيا وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار، ووفقا لما توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية".

وأضاف أن موسكو أكدت أيضا ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، أن حفتر بعث وفدا عسكريا إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه، دون الخوض في تفاصيل الزيارة.