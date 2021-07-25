الخليج – واس : أدانت الأردن إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة تجاه المناطق الجنوبية للمملكة، وصاروخاً بالستياً تجاه جازان، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.

وأكدت الوزارة وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.