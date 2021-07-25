كورونا في تونس.. 231 حالة وفاة و5359 إصابة جديدة خلال 24ساعة

سجلت تونس، اليوم الأحد، 231 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، من بينها 53 حالة وفاة بتاريخ 23 يوليو، وبلغ عدد الإصابات الجديدة 5359 إصابة بعد إجراء 17694 فحصا مخبريا.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة التونسية، ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 18 ألفا و600 حالة وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها حتى ألآن 596 الفا و289 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا بلغ 460 ألفا و361 شخصا، بعد تعافي 2764 شخصا اليوم الماضي.