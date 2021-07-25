مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال  

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقلا عن مصادر محلية، اقتحم 119 مستوطنا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وشرع المستوطنون منذ مطلع الشهر الجاري باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة، وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملا مستباحًا لاقتحاماتهم. ولأول مرة وصلوا إلى منطقة السور الشمالي للمسجد بحماية القوات الإسرائيلية، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.
وقد شهد الثامن عشر من الشهر الجاري اقتحام أكثر من 1500 مستوطن ساحات الأقصى، وتزامن ذلك مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، كما يزعم المستوطنون.
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