الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

قال شاهد عيان، إن الجيش التونسي منع راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان.

وأفاد مراسلنا بأن الأجواء في تونس احتفالية بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد سلطات مجلس النواب، مشيرا إلى أنها ليلة تاريخية تعيشها بالبلاد.

وقال، إن هناك أجواء احتفالية عارمة تشهدها العاصمة التونسية وضواحيها ومناطق متفرقة من البلاد بعد خطاب وصفه التونسيون بالمشهود للرئيس التونسي

وأضاف، أن البلاد عاشت ساعات طويلة من احتجاجات وحرق لمقرات حركة النهضة في مناطق متفرقة وسط

ردود فعل من حركة النهضة رافضة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي.

وأوضح، أن هناك تواجد أمني مكثف في الشوارع وسط هتافات تنادي باسم الرئيس التونسي.

وقال، إن التونسيين ينتظرون الساعات المقبلة لمتابعة قرارات جديدة أخرى وسط حالة من التفاؤل الكبير وغير المحدود

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب .

كما قرر سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.