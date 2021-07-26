الرئيس التونسي يُعفي رئيس الحكومة ويجمّد كل اختصاصات مجلس النواب

الخليج – واس : قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب, ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب الـ 217.

كما قرر الرئيس التونسي في خطاب وجهه للشعب، ترؤس النيابة العمومية ليحقق بنفسه في جميع القضايا المتعلقة بالفساد وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد سيُعين لاحقًا .

وقال سعيد :”إن قرارته تأتي في إطار إعادة السلم للدولة، ولإنقاذ تونس والمجتمع “.

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