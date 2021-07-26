الجيش التونسي يؤمن مقر الحكومة بوسط البلاد

قامت عناصر من الجيش التونسي بتامين مقر الحكومة التونسية بوسط العاصمة تونس؛ وذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات مساء أمس الأحد منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه .
وقال سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء أمس: "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر، وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
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