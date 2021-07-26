هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريا في مطار الخرطوم

هبطت بين مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، 12 طائرة إثيوبية في مطار الخرطوم اضطراريا، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس ابابا.
وأشارت وكالة السودان للأنباء "سونا" إلى أن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متوجهة للعاصمة أديس ابابا قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية.
من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، أن "سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الإثيوبية، وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانه المعتادة اطلاقا"، لافتا إلى أن "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات".
وكشف إبراهيم عدلان أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.
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