الرئيس التونسي يعفي المشيشي ووزيري العدل والدفاع

أصدر الرئيس التونس قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة رئيس الحكومة ووزيري الدفاع و العدل.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، قرر رئيس الدولة قيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالإنابة و وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي.

كما قرر قيس سعيّد أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الادارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المعنية تصريف أعمالها إلى حين تسمية رئيس جديد للحكومة، وتعيين اعضائها.

وكان قد قرر الرئيس التونسي مساء الأحد بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي مبينا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بغد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما“.