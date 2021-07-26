في علم التجارة والاقتصاد قوانين وتشريعات تضبط التعاملات اليومية فيه كما يحتوي أيضاً على أدبيات (إن صح التعبير) أضافت لهذا القطاع روحاً تساند أربابه وتراف بزبائنه خلقت جوا من الألفة والتكامل والتنافس الشريف، ولم يكن هذا القطاع ربحياً صِرف حتى في ظل تعدد مدارسه.

إن أهم القوانين التي تحكم عالم البيع والشراء هو العرض والطلب وبه يتحقق التوازن التجاري في الأسواق ويبقى صالحا مالم يستغل من قبل بعض التجار بالتحايل والتلاعب والاستغلال وهنا يأتي دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار ومخالفة المتلاعبين بها، ويكون تدخلها هاما في جميع السلع ولكنه أهم في السلع الأساسية التي لا غنى للمستهلك (الإنسان) عنها وفي مقدمتها الحليب ومشتقاته.

في الآونة الأخيرة بدأت بعض شركات الألبان رفع منتجاتها بنسبة كبيرة جدا لا تتوافق مع الارتفاع في الأعلاف الذي أصاب الجميع وهنا نستغرب عدم تدخل الجهات الرقابية في ضبط أسعارهم لا سيما وهم يبيعون نفس المنتجات بأسعار مخفضة في الخارج!!! على الرغم من أنهم ينتجونها من أعلافنا ومن مزارعنا ويتكبدون خسائر شحنها لهم!!!

بشكل عام أقف حائراً أمام سؤال واحد!!! في كل مرة تفرض فيها ضريبة لماذا يجب أن تبقى أرباح التاجر ثابتةً ولا تتأثر؟!! وفي حال تأثرت فهو بسبب التنافس الشرس بينهم في الاستحواذ على نسبة أكبر من المستهلكين بفعل ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك. بينما كان يجب مشاركة التاجر في تخفيف ارتفاع الأسعار بانخفاض الأرباح المعقول.

ختاما يجب على وزارة التجارة ممارسة دورها الهام في مراقبة الأسعار التي تكون نتيجة تلاعب أو جشع بعض التجار ممن يتعامل بلغة الأرقام فقط كما يجب عليها البحث عن حلول سريعة في توفير الأعلاف التي استغرب عدم طرح حلول سهلة جدا وممكنة فلدينا قارة ولله الحمد مترامية الأطراف يمكن زراعة الأعلاف في بعض المناطق الزراعية في موسم الأمطار وكذلك إنشاء مزارع ومشاريع في بلدان عربية بها وفرة مياه وتمتاز برخص التكلفة والا يدي العاملة وتصدير الأعلاف داخلياً وخارجيا ، وإن من أهم عوامل ضبط الأسعار الطرف الأقوى في هذه العلاقة وهو المستهلك الواعي الذي يستطيع بإذن الله محاربة أي غلاء بالدعاء ثم بالمقاطعة الجادة لا سيما في ظل توفر البديل وكذلك قصر فترة المنتج فاسبوع واحدٌ كفيلٌ بأن نرى اللبن المسكوب .

#أكسجينيات : عندما تقطع الأكسجين عن النار المشتعلة تنطفئ، كذلك عندما تقطع الشراء عن السلع التي ارتفعت ترخص.

بقلم / أ. مفرح بن مانع الغامدي

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