أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد نتذ تفشي الجائحة 519395 إصابة.
وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1299 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة 500428 شخصا.
وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8130 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 10666، والحالات الحرجة 1362 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.