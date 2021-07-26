الإمارات تدين ”محاولات الحوثيين” استهداف السعودية بطائرات مسيرة مفخخة 

دانت الإمارات "محاولات الحوثيين" استهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجهة نحو مناطق جنوبي المملكة وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان.

وأكدت الإمارات في بيان لـ " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " أن استمرار "هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

و حثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا و حاسما لوقف هذه "الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

و جددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".