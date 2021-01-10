فن ومشاهير

شاهد.. ندى بسيوني تودع هادى الجيار: الفنان الخلوق
بإطلالة رياضية.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها
شاركت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة رياضية مما جذب ......
منى ممدوح تنعى والدة حسن الرداد.. شاهد
نعت الفنانة منى ممدوح والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. ونشرت منى ممدوح صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة قائلة:" إنا لله وإن إليه ......
ندى بسيوني تودع هادى الجيار: الفنان الخلوق
نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشرت ندى بسيوني صورة للفنان هادي الجيار وحرصت على توديعه من خلالها، قائلة: " بعد مسيرة فنية ......
مهما كان بينا عيش وملح .. عمرو كمال يوجه رسالة لـ حسن شاكوش
نشر عمرو كمال صورة جديدة له تجمعه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ووجه عمرو كمال رساله الي حسن شاكوش قائلا : " مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من ......