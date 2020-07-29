روتانا تتحدى وتتعاقد مع البلدوزر

فجرت شركة روتانا مفاجأة جديد أمس حيث قررت أن تتعاقد مع مطرب المهرجانات عمر يوسف الشهير بالبلدوزر وذلك بعد التعاقد مع المطرب حمو بيكا.
ويأتي توقيع عمر يوسف قبل طرحه أغنيته الجديدة بعنوان "المعلم كرومبو" والذى يشارك فيها خالد لولو وفادى، والمقرر أن تطرح أول أيام العيد عبر موقع يوتيوب.
وكان نشب حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عن تعاقد روتانا مع حمو بيكا منذ أيام قليلة حتى لقيت هجوما من جانب ملحنين وشعراء مشهورين.
كما تعرض حمو بيكا إلى هجوم شرس بسبب التعاقد معه وذلك عقب طرح أغنية ايه الحكاية.
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