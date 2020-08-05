خاص.. "دوت الخليج الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعائلتها من ضمن الأشخاص المفقودين، بعد حدوث انفجار ضخم هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أزعج محبيها وجعلهم يشعرون بالقلق عليها.

ولذلك، تواصل "دوت الخليج الفني"، مع مصدر خاص مقرب من نادين نجيم، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكد لنا أن كل هذه الأخبار التي نشرت لا أساس لها من الصحة.