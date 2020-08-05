اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

ونشر احمد السقا صورة لعلم لبنان من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وعلق السقا على الصورة:" ‏اللهم احفظ “لبنان ” سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين "

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وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.