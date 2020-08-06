مجهود جبار.. كندة علوش تشيد بحركة المجتمع المدني والشباب بعد انفجار بيروت

أشادت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحركة المجتمع المدنى والشباب بعد الانفجار فى بيروت منذ عدة أيام.

وكتبت: "حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب الي عم تساعد بالشارع وتشتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار للتخفيف من آلام الناس والأسر المتضررة بسبب التفجير رائعة بتزرع الأمل وبتستاهل كل الاحترام والتقدير

تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع

يارب يهون عليكن هالمحنة ويحمي بلادنا".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

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وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.