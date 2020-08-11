الخميس القادم.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

يحيي النجم مدحت صالح حفلا غنائيا في الساعة الثامنة مساء الخميس 13 أغسطس على مسرح النافورة بدار الأوبرا بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

ويغنى مدحت صالح :"أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى" وغيرها.

إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

وأكد صالح في بيان لدار الأوبرا علي سعادته باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا بعد عودة الروح للأنشطة الإبداعية، مؤكدا أن مسرح النافورة يعد إنجازًا جديدًا يثرى دنيا الثقافة والفنون فى مصر.

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