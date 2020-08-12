أحمد خالد صالح وأسماء جلال ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "أنصاف مجانين"

تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية فور الإنتهاء من تصويره، وقد صور صناعه أمس العديد من المشاهد الخارجية، وذلك في منطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد بين أحمد خالد صالح، والفنانة أسماء جلال.

مسلسل"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداثه حول شاب يعاني من "الشيزوفرينيا"، ويحتاج لنقل قلب، وبعد إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح ملازمًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله.

والجدير بالذكر إن آخر الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة

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