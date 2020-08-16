تفاصيل الحلقة 12.. والكيماوي ينهي الحرب في مملكة إبليس

الحلقة الثانية عشر من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، تبدأ القصة بعد قتل ألينور (فيدرا) ورميها بمياه النار وفقًا لخطة كاسيا (سلوى خطاب)، وبينما هي تحتضر كتمت أزهار (غادة عادل) أنفاسها، ليتشاركا في قتلها نهائيًا، بعدما أمرت بحرق فتحي إبليس (صبري فواز) ولكنه خرج من النار وكأنها لم تمسسه.

وفي الحارة، بينما يشتد الصراع بين الحسينية ورجال كاسيا، قررت أزهار وكاسيا اللجوء لمخزن الكيماوي فوق سطح العمارة، ليلقوا بزجاجات من مياه النار على الحارة، وينتصروا في الاستيلاء على الحارة من الحسينية، وفي ذلك الوقت، جاء حماصة (كريم قاسم) لداليدا (إيمان العاصي) في الحلم، ليخبرها بوفاته التي لم تصدقها أزهار وقررت الذهاب إلى منزلها لتنتظره.