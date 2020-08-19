محمد محمود عبد العزيز يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

هنأ محمد محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة للمسجد النبوي وعلق عليها قائلا: "كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وفى احسن حال ان شاء الله بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد".

وأضاف: "اسأل الله ان يكرمنا و ينصرنا و يكتب لنا الخير و ييسر لنا كل عسير و يلطف بنا و يهدينا و يرحمنا و يقوينا و يبعد عنا اى مرض او شر، اللهم لا تردنا اليك الا و انت راضى عنا، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. {اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عنا}".

يذكر أن احدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".