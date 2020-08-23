شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على فرصة مروان محسن في لقاء القمة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إهدار مروان محسن، هجمة هدف بداعي التسلسل في مباراة القمة امس امام الزمالك.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏كان نفسي أشوف رد الفعل على وش بادجي لما مرر لمروان ولقاه ساب الكرة ومشي".

وفاز الزمالك على الاهلي في مباراة امس في بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك.

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.