أفادت تقارير بالصحف الأجنبية عن وفاة والد المخرج العالمي ستيفن سبليرج، وذلك في مدينة لوس انجلوس الامريكية، عن عمر يناهز 103 عامًا.

وذكرت التقارير الاجنبية أن وفاة والد ستيفن سبليرج الذي كان يعمل مصمم مصمم كمبيوتر ومهندس حدثت طبيعية دون تعرضه لوعكة صحية.

وكان ستيفن سيبلرج قد قدم نبذة عن مشاركة والدة في الحرب العالمية الثانية خلال أحداث فيلمه الشهير Saving Private Ryan عام 1998.

وتحدث المخرج الأمريكي الشهير مؤخرًا عن دور والده الذي ساعده في تقديم فيلم Firelight الذي يُعد أول فيلم له في السينما العالمية وكان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا.