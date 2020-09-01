بعدد من مقاطع الفيديو.. رضوى الشربيني تتصدر تريند تويتر

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تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول الجمهور لعدد من مقاطعحلقات برنامجها "هي وبس".

وكانت رضوى الشربيني، قد أشادت بتحقيقات النيابة العامة في قضية فتاة فيرمونت.

ووجهت رضوى الشربيني، في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، التحية والتقدير إلى النائب العام، على التحقيق في تلك قضية فتاة فيرمونت، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع المتهمين.

وقالت رضوى الشربيني: "القضية دي من عام 2014، وكان من الممكن ألا يتم التحقيق فيها، ولكن الدولة المصرية لم تكترث لأي اسم من المتهمين وكل همها تحقيق العدالة".