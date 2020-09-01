إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر خاصية استوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ويظهر في الصورة والدها الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا. وعلقت على الصورة قائلة: "وفيها ايه لما تدعيلي بالرحمة زي ما كنت بضحكك.. يعني مش حوار. يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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