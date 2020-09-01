نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير مع صديقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، لجلسة تصوير جديدة مع أحد أصدقائها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "دياب"، وهي ترتدي ملابس مثيرة وصديقها كذلك وكتبت تعليقا على الصور قائله: "الذي يرتدي أفضل". يذكر أن كنزي دياب تثير الجدل بين الحين والآخر بمشاركتها صور مختلفة مع أصدقائها في أماكن مختلفة وتتسم هذه الصور معظم الوقت بالجرائة.

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