بهذه الطريقة.. هيدي كرم تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"

روجت الفنانة هيدي كرم لمسلسلها الجديد"لؤلؤ"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هيدي كرم صورة جديدة من كواليس التصوير، ظهرت في الصورة وهي برفقة عدد كبير من الأبطال، وعلقت عليها قائلة :"لؤلؤ قريبًا".

وتُجسد هيدي كرم خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد زاهر وهي إمرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، ولكن العلاقة التي تجمعهم مادية بشكل كبير، مما يتسبب في حدوث العديد من الخلافات بينهما.

مسلسل "لؤلؤ" من إخراج محمد عبد السلام، تأليف محمد مهران، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وهو بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكى، ايه سماحة، وهو من تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

