رقم قياسي جديد لكليب ice cream لـ سيلينا جوميز

بعد مرور قرابة أسبوعين عبو طرحه حقق كليب "Ice Cream" للنجمة العالمية سيلينا جوميز وفرقة black pink الكورية ٢١٨ مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.
يذكر أن سيلينا جوميز اتخذت إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.
وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الألعاب لم تسألها أو تحصل على إذن منها أو تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.
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