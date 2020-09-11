اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تحقق 16 مليونا و250 ألف مشاهدة

حققت أغنية "اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي، نجاحًا كبيرًا، حيث حققت 16 مليون و250 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "خليك فولاذي".

تقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابرة .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه".

"اختراع" كلمات: احمد حسن راؤول، وألحان: احمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت / هيثم راضي - عبدالرحمن شوقي، وميكس / وسام عبد المنعم ، وماستر / چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.