فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

دخل مغنى المهرجانات حمو بيكا ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل بعد ظهوره الأول وزوجته من حفل الزفاف، وذلك بعد مناشدته السماح له بإقامة حفل صغير، واعدا باتباع إجراءات السلامة المتبعة.

ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، أمس الخميس قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

نشر الماكيير تامر دهب، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال كواليس حفل زفافه الذي بدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر. وظهر حمو بيكا في الفيديو، وهو يضع الماكياج عليه في كواليس حفل زفافه، إذ ظهر مرتديًا فانلة حمالات، قبل لحظات من بداية زفافه التي بدأت حاليًا.