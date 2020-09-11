تعرف على سبب غياب تهاني راشد عن جنازة الراحل محمود عبدالعزيز

يحل اليوم الحادي عشر من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة تهاني راشد حيث أكملت 85 عاماً وبدأت نشاطها الفني عام 1956.

ومن المواضيع الهامة التى تناولها الإعلام مؤخرًا عن تهاني راشد، هي غيابها عن جنازة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذى كان من أصدقائها المقربين، والتي شاركته في الكثير من الأعمال منها مسلسل "رأفت الهجان"، لكنها لم تحضر جنازته ولا عزاءه.

وفسرت تهاني راشد خلال مقابلة إعلامية، أن سبب غيابها عن الجنازة إنها كانت تعانى من ارتفاع فى حرارة جسدها، فقرأت له القرآن فى منزلها.

والجدير ذكره أن آخر أعمال تهاني راشد مسلسل "ولاد تسعة" ، والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً مع نخبة من ألمع نجوم الفن منهم " خالد سليم ، خالد ذكي ، سهر الصايغ ، إسلام جمال ، ميار الغيطي ، دنيا المصري".