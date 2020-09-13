ونشر "ميمى"، صورة للنجمين أحمد مكي وكريم عبد العزي وعلق عليها قائلاَ: "الاختيار2.. كريم عبد العزيز أحمد مكى رمضان 2020.. إنتاج سينرجى وتاليف خالد سرحان". يذكر أن مسلسل "الاختيار 1" تناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

أعلن بيتر ميمى، مخرج مسلسل "الاختيار" عن بدء التحضير لمسلسل "الاختيار" الجزء التاني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتمر ميمي يعلن رسميا عن "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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