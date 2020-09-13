بعد رحيل علي رجب.. تعرف على نجوم فاجأهم الموت

توفى منذ ساعات قليلة المخرج السينمائي علي رجب، عن عمر يناهز 56 عامًا، فلم يكن يعاني من أي أمراض، حيث كان في طريقه لمنزل الشاعر أحمد شتا وهذا ما صدم الجميع أنه توفى بدون سبب ، فأعاد هذا التفكير في النجوم الذين غيبهم الموت فجأة.

رصد "دوت الخليج الفني " في تقرير مبسط أبرز النجوم الذين غابوا عن دنيانا بشكل مفاجئ.

هيثم أحمد زكي

عندما توفى الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ، سادت حالة الحزن والصدمة على الجميع وليس على الوسط الفني فقط ، فتوفى في فجر الخميس 7 نوفمبر 2019، وأصبح حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فكان الجميع مصدوم في وفاته لأنه توفى فجأة ، فكان لم يعاني من شئ ولم يقم في المستشفى ليلة واحدة قبل وفاته، فتوفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر، فقبل وفاته كان في الصباح في الجيم القريب من منزله، وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة عاد إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة، وبعد ساعات خرج هيثم للصيدلية مرة آخرى، كانت ملامح الإرهاق واضحه عليه .

فعندما سأله أفراد الأمن ليساعده، أخبره هيثم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

عمرو سمير

شكلت وفاة الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجأة صدمة كبيرة للجميع، فكانت وافته وهو في صحة جيدة وفي عمر الـ 33.

كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا.

غنوة شقيقة أنغام

كشفت رانيا يحيى إحدى صديقات الفنانة غنوة محمد سليمان، شقيقة المطربة أنغام، وذلك من خلال فيديو بثته عبر حسابها على "فيس بوك"، قالت فيه إن غنوة، توفيت إثر حادث سير أمس دخلت على إثره العناية المركزة بمستشفى القوات الجوي بالتجمع، إلا أنها فارقت الحياة منذ قليل.

وكتبت رانيا، منذ قليل عبر حسابها على فيسبوك قائلًة: "غنوة اتوفت حالا في المستشفي الجوي لسة مكلمني اهلها بيقولوا تعالوا ودعوا صاحبتكم اللي هيجي يقابلني هناك وادعولها ارجوكم

وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متاخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.

مصطفى العلي

لم يحظ بالحد الأدنى من الشهرة في حياته، إلا أنه مع الدقائق الأولى من نشر خبر رحيله في 28 يوليو من العام الماضي 2018، ضُجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بخبر الوفاة، وأصبح اسم الفنان الشاب مصطفى العلي هو الأكثر اهتمامًا على الساحة.

وكانت الظروف الغامضة التي رحل فيها مصطفى العلي، مناخًا لتردد العديد من الشائعات، فبالتزامن مع نشر خبر الوفاة اندلعت شائعات حول اكتشاف وفاته بعدما اقتحم جيراته الشقة بعد انبعاث رائحة منها، إلا أن زوجته نفت ذلك في منشور لها عبر فيسبوك، قالت فيه: " يا جماعة، لآخر مرة كفاية إشاعات أرجوكو، حرام عليكو. مصطفى اتوفى وفاة طبيعية جدًا في بيته وهو نايم بمنتهى الهدوء .. الله العظيم ومفيش أي كلام من اللي بيتنقل ولا جيران فتحوا عليه ولا أي حاجة من الكلام ده. اتقوا الله في نقل الأخبار" .