بعد عرض فيلمه في فينيسيا السينمائي.. سعد لوستان يشارك في مهرجان الجونة

الفيلم من الأفلام الدرامية الطويلة وتبلغ مدته 90 دقيقة، ويروي قصة سام علي وهو شاب سوري يعيش على أمل أن ينضم إلى حبيبته في باريس، أثناء فراره من بلاده إلى لبنان هربًا من الحرب التي تعصف ببلده، وجد نفسه عالقًا دون أوراق أو وثيقة رسمية. ثم يبدأ العمل في المعارض الفنية في بيروت، حيث يلتقي بفنان أمريكي مشهور سيحوله إلى عمل فني عن طريق رسم تاتو على ظهره.
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