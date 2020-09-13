انطلاقة قوية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي..3 أهداف بمباراة واحدة ويدعم مؤمن زكريا في أزمة مرضه

محمد صلاح عاد للتألق اليوم في أولى مباريات فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، وساهم في فوز الفريق بإحرازه 3 أهداف في المباراة الاولى واحتفل على طريقة صديقه مؤمن زكريا دعماً له في أزمة مرضه.

محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا في الدوري الانجليزي

وخطف محمد صلاح الأنظار في إنطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه ليفربول في الفوز بأولى المباريات أمام فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، أحرز منها محمد صلاح 3 أهداف، وتلقى إشادات واسعة بسبب أدائه القوي واللافت في انطلاقة الدوري الانجليزي.

محمد صلاح يحقق رقم قياسي في الدوري الانجليزي

وتلقى محمد صلاح إشادات واسعة أيضاً بسبب طريقة احتفاله بالهدف الثالث على طريقة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مؤمن زكريا، وذلك دعماً له في أزمة مرضه الأخيرة والتي حرمته من مواصلة مسيرته الرياضية، بعدما أصيب بمرض نادر "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وتلقى مؤمن زكريا دعم كبير من زملائه في الفترة الاخيرة وآخرهم محمد صلاح في الدوري الانجليزي.

وحقق محمد صلاح رقم قياسي في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي مع ليفربول، بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل في المباريات الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية، بالإضافة إلى أول لاعب يحقق ذلك الرقم مع نادي ليفربول، والذي يخوض معه صلاح الموسم الرابع في الدوري الانجليزي.

محمد صلاح يخطف الانظار في الدوري الانجليزي

ويسعى محمد صلاح مع فريقه ليفربول على الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بعد تحقيق البطولة الموسم الماضي، وينافس صلاح أيضاً للموسم الرابع على لقب هداف الدوري بعد تحقيقه لموسمين متتالين، وخطف صلاح الانظار أيضاً في انطلاقة الموسم الرياضي بسبب اللوك الجديد الذي ظهر به مؤخراً بتخليه عن قصة شعره الشهيرة في الموسم الأخيرة.

وحقق صلاح مع ناديه ليفربول عدة انجازات بجانب الدوري الانجليزي الموسم الماضي وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها من البطولات والأرقام الفردية.