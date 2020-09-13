نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد التواصل الإجتماعي، أخبارًا تشير بوفاة والدة الفنانة وفاء عامر، منذ الساعات القليلة، فكشفت الفنانة وفاء عامر عن حقيقة هذا الأمر.

وقالت لـ"الفجر الفني": "الحمد لله أمي بخير، ولا توجد أي صحة للأخبار التي تداولها رواد التواصل الإجتماعي وكل هذه شائعات" .

تشارك وفاء عامر في فيلم "شريط 6"، وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

ويعد الفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان بطولة "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق".