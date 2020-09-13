تعرف على تفاصيل حفل الأخوة أبو شعر في ساقية الصاوي

تحي فرقة الأخوة أبو شعر، حفل إنشاد دينى جديد يوم الجمعة 17 سبتمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة والنصف.

ومن المقرر أن يقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية، منها: "وشوقاه وتعطيرة المولد ويا أم النساء ومتى يا كرام الحى وتحيا بكم كل أرض والصلاة عليك" وفى الجزء الثانى من الحفل تم تقديم قصائد وابتهالات "يا كثير الملاح ومن راح الحب ومثل أحمد فى الكون والله على نور رسول الله وسلمت لك أمرى ومولاى وأتيناك بالفقر وارفع رأسك".

الإخوة أبو شعر، تقدم مزيجًا غنائيًّا من روائع الأناشيد الإسلامية السورية والمديح والابتهالات، وتضم فى جعبتها ستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى، أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.

كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.