أحمد السعدني يشارك متابعيه بفيديو راقص من جمجوم وبم بم

نشر أحمد السعدني فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر أحمد السعدني في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم" وهو يرقص. يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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