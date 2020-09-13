نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رزق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسلسله الجديد "في يوم وليلة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد رزق، عن أعماله الجديدة، التي يستعد لطرحها الفترة القادمة، حيث كشف النقاب عن تفاصيل مسلسله الجديد "في يوم وليلة" .
وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "نحن بصدد الشروع في مسلسل (في يوم وليلة) وحاليًا في مرحلة الكتابة وأوشكنا على الانتهاء منها تماماً".
وأضاف أن المسلسل إجتماعي إنساني مأخوذ من البيت المصري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وهو مؤلف متفوق وناجح كثيراً وأحبه على المستوى الشخصي.. والمسلسل من إخراج شرين عادل وإنتاج سنيرجي" .
وأشار إلى أن الرؤية ستستكمل بشكل أوضح على مستوى الكاست خلال الفترة المقبلة" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد رزق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسلسله الجديد "في يوم وليلة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.