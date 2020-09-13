في عيد ميلاده.. مصطفى فهمي يحكي تفاصيل زيجاته الثلاث

يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمي، بعيد ميلاده، فقد ولد في عام 1942، من اسرة أرستقراطية، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.

تعدد زيجات مصطفى وكشف عن عددهم في احد البرامج التلفزيونية وقال انه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.

وأوضح "مصطفى فهمي" أنه بناء على تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.