في عيد ميلاده.. مالا تعرفه عن مصطفى فهمي

يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاده وهو شقيق النجم حسين فهمي ومن أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، فهو حفيد محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.
وأستكمل فهمي حديثه قائلاً: " بناء على تجاربي السابقة مع النساء، فالمرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضاً" .
وفي نهاية حديثه قال: "الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين".
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