في عيد ميلاده.. مالا تعرفه عن مصطفى فهمي

بعيد ميلاده

يعرف عن مصطفى فهمي أنه تزوج أكثر من مرة فأثناء لقاء تليفزيوني له قال:" تزوجت 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته، زوجتي الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين " .

وأستكمل فهمي حديثه قائلاً: " بناء على تجاربي السابقة مع النساء، فالمرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضاً" .

وفي نهاية حديثه قال: "الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين".