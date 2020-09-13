ثنائية جديدة في موسم رمضان 2021.. أحمد مكي يعود بمسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز

أعلن المخرج بيتر ميمي عن مفاجأة كبيرة اليوم بالتعاقد مع الفنان أحمد مكي للمشاركة في بطولة مسلسل "الاختيار 2" مع الفنان كريم عبد العزيز في أول تعاون بينهما في رمضان 2021.

أحمد مكي مع كريم عبد العزيز في "الاختيار 2"

وكشف المخرج بيتر ميمي اليوم عن تعاقده رسمياً مع الفنان أحمد مكي للمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" مع الفنان كريم عبد العزيز والذي تعاقد على بطولة المسلسل مؤخراً، خلفاً للفنان أمير كرارة بطل الجزء الأول من المسلسل والذي عرضه في موسم رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل "الاختيار 2"

وأعلن المنتج تامر مرسي مؤخراً عن تعاقده مع المؤلف هاني سرحان لكتابة أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، والذي من المتوقع أن يضم عدد من النجوم الآخرين بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثلما حدث في الجزء الأول من المسلسل والذي شهد ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على مدار حلقات العمل مثل أحمد السقا وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد رجب وغيرهم.

وتردد في الفترة الأخيرة التعاقد مع الفنان عمرو عبد الجليل أيضاً للمشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع عدة نجمات، ولكن الشركة لم تؤكد هذه الأخبار حتى الآن، واكتفت بتأكيد مشاركة أحمد مكي بعد فترة من التكهنات حول مشاركته.

أحمد مكي يعود للدراما بعد غياب

ويعود الفنان أحمد مكي في مسلسل "الاختيار 2" إلى الدراما بعد غياب له عن الشاشة لمدة 3 مواسم متتالية، بعد آخر أعماله "خلصانة بشياكة" مع شيكو وهشام ماجد في عام 2017، ويبتعد مكي عن الكوميديا لأول مرة من خلال مسلسل "الاختيار"، وذلك بعد فترة من التكهنات حول عودته بموسم جديد من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير".

وعلى الجانب الآخر، يعود كريم عبد العزيز إلى الدراما بعد آخر أعماله في مسلسل "الزيبق"، والذي توقف مشروع الجزء الثاني منه مؤخراً، ويعيش كريم حالة نشاط سينمائي في الفترة الأخيرة بعدما انتهى من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وبدأ مؤخراً تصوير فيلم "كيرة والجن" مع أحمد عز في أول تعاون سينمائي بينهما.