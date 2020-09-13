ممثل مصري يعلن إصابة ابنه وزوجته بالسرطان

صدم الممثل المصري فريد النقراشي الجمهور اليوم بعدما أعلن في تدوينه له اليوم عن إصابة زوجته بالسرطان بعد فترة من اكتشافه مرض ابنه بالسرطان أيضاً.

الممثل فريد النقراشي يكشف إصابة زوجته بالسرطان

ونشر الممثل فريد النقراشي صورة له مع زوجته وهي داخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأعلن إصابتها بالسرطان، وقال إن إصابتها جاءت بعد فترة من إصابة ابنه يوسف بنفس المرض أيضاً، وأشار إلى إنهم اكتشفوا المرض بعد رحلة من الفحوصات والتحاليل الطبية.

وكشف فريد النقراشي تفاصيل الحالة الصحية لزوجته وقال في تدوينته على فيسبوك:" بعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم .. بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي.. نشكرك يا الله وسنظل نشكرك.. الصورة دي بتاريخ 21 أغسطس 2020 يوم عمل الجراحة".

الجمهور يتضامن مع فريد النقراشي وأسرته

وتضامن عدد كبير من الجمهور مع فريد النقراشي وابنه وزوجته بسبب إعلانه أصابتها بالسرطان، وكان ابن فريد النقراشي قد عانى من المرض في السنوات الأخيرة، ونشر له عدة صور من مراحل مختلفة أثناء تلقي العلاج، قبل ان ينشر صوراً هذه المرة لزوجته بعد إعلان إصابتها وبدء رحلة علاجها.

أعمال الممثل فريد النقراشي

وعلى المستوى الفني، شارك فريد النقراشي في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مسيرته، ويعمل كأستاذ في معهد الفنون المسرحية أيضاً، ومن أبرز أعماله في مسلسل "الكبير أوي 4" و "راجل وست ستات" و "ساحرة الجنوب" و "العار" و "السندريلا" وغيرها.

ومن أعمال فريد النقراشي في السينما أفلام "عاوزين لعب" و "معالي الوزير"، بالإضافة إلى آخر أعماله في فيلم "ضغط عالي" مع نضال الشافعي وآيتن عامر والذي يعتبر آخر أعماله في العام الماضي.