في ذكرى وفاة سراج منير .. ترك الطب حبا في الفن وأسرته طردته من المنزل

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سراج منير، الذي يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى السينما المصرية ولعب الكثير من الأدوار في أفلام الأبيض والأسود.
ولد سراج منير في 15 يوليو 1904، ونشأ في حي شبرا، بالقاهرة، ودرس الطب، ثم هجره؛ لممارسة الفن، وتزوج من الفنانة ميمي شكيب في عام 1942.
ومن أبرز أعماله "بيومى أفندي"، و"نشالة هانم"، و"ابن ذوات"، و"كلمة الحق"، وقد عرف عن "سراج منير" حبه للفن خاصة أنه ترك دراسته فى مجال الطب فى ألمانيا، وقام بالاتجاه إلى التمثيل.
وبمجرد عودته الى مصر، قامت أسرته بطرده من المنزل بعد ان هجر مهنة الطب , إلا أنه عمل بعد ذلك مترجمًا , ولم يستمر طويلًا فى هذا الأمر ليقوم بعد ذلك باحتراف مهنة التمثيل فى مصر .
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