أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها على عمر طه

كشف Et بالعربي عن موعد حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على خطيبها المهندس عمر طه، خلال ترويجها لفيلمها الجديد "توأم روحي". وقالت أمينة إنها بدأت تستعد لحفل زفافها الذي سيقام في صيف 2021، مشيرة إلى أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.

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