شيماء سيف تغازل جمهورها برفقة زوجها عبر 'إنستجرام'

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت شيماء سيف في هذه الصورة برفقة زوجها، وعلقت قائله: "بحبك". وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم". يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وهو من إخراج مصطفى فكرى.

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