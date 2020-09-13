مها أحمد توجه رسالة صباحية لجمهورها من كواليس عملها الجديد

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مها أحمد في هذه الصورة من كواليس استعدادها لعمل فني لها جديد، وكتبت معلقه: "صباح الفل".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "أجمل صباح في الدنيا".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة مها أحمد، مسلسل "رسائل" مع النجمة مي عز الدين، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.