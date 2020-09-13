وظهرت مها أحمد في هذه الصورة من كواليس استعدادها لعمل فني لها جديد، وكتبت معلقه: "صباح الفل".
وعلق أحد المتابعين قائلاً: "أجمل صباح في الدنيا".
يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة مها أحمد، مسلسل "رسائل" مع النجمة مي عز الدين، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مها أحمد توجه رسالة صباحية لجمهورها من كواليس عملها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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